Macron’un TikTok Cevabı Viral Oldu

VİRAL OLAY VE YASAK

Geçtiğimiz hafta TikTok’ta bir sürücünün otoyol gişelerinde cep telefonuyla ödeme yapmaya çalıştığı ve bu nedenle 90 Euro ceza aldığına dair video Fransa’da kısa sürede viral hale geldi. 5 milyondan fazla izlenen bu içerik, büyük dikkat çekti ve tartışmaların fitilini ateşledi.

MACRON’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Macron, TikTok’ta selfie modunda çekilmiş kısa bir video ile sürücüye yanıt verdi. Macron, “Haklısınız. Bence 2025 yılında otoyol geçiş ücretini cep telefonuyla ödeyebilmeliyiz. Dosyayı İçişleri Bakanı’na ilettim ve bunu hep birlikte çözeceğiz. Uyarı için teşekkür ederim” diyerek durumun önemini vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN YANIT

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, cumhurbaşkanının talebine karşılık vereceğini belirtti. Retailleau, “Emri aldım” ifadesiyle durumu netleştirerek, açıklamanın olumlu bir gelişmeye işaret ettiğini söyledi.