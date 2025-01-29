More
Gündem

Macron’un TikTok Cevabı Viral Oldu

macron-un-tiktok-cevabi-viral-oldu

VİRAL OLAY VE YASAK

Geçtiğimiz hafta TikTok’ta bir sürücünün otoyol gişelerinde cep telefonuyla ödeme yapmaya çalıştığı ve bu nedenle 90 Euro ceza aldığına dair video Fransa’da kısa sürede viral hale geldi. 5 milyondan fazla izlenen bu içerik, büyük dikkat çekti ve tartışmaların fitilini ateşledi.

MACRON’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Macron, TikTok’ta selfie modunda çekilmiş kısa bir video ile sürücüye yanıt verdi. Macron, “Haklısınız. Bence 2025 yılında otoyol geçiş ücretini cep telefonuyla ödeyebilmeliyiz. Dosyayı İçişleri Bakanı’na ilettim ve bunu hep birlikte çözeceğiz. Uyarı için teşekkür ederim” diyerek durumun önemini vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN YANIT

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, cumhurbaşkanının talebine karşılık vereceğini belirtti. Retailleau, “Emri aldım” ifadesiyle durumu netleştirerek, açıklamanın olumlu bir gelişmeye işaret ettiğini söyledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Taşıt Kredisi Faiz Oranları ve Güncel Detayları

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası, otomobil alıcıları en uygun taşıt kredilerini incelemeye başladı. 250 bin TL için ödeme planları detaylandırıldı.
Gündem

Figen Yüksekdağ’ın Kardeşi Evinde Ölü Bulundu

Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olayın nedeni henüz belirlenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.