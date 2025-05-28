MaCRoN Ve Eşi El Ele İndi!

FRANSA CUMHURBAŞKANI ENDONEZYA’DA GÖRÜNTÜDİ!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Güneydoğu Asya turunun Endonezya durağında uçağın merdivenlerinden kol kola inerek dikkat çekti. Bu görüntüler, Vietnam ziyaretleri sırasında sosyal medyada gündem olan ‘tokat’ görüntülerinin ardından tekrar ilgi topladı. Vietnam’ın Hanoi kentinde çekilen ve büyük yankı uyandıran videoda, First Lady Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un yüzüne dokunduğu anlar görülüyor. Bu durum, çiftin ilişkisi üzerine çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu. Elysee Sarayı ise bu olayın yalnızca aralarında geçen bir şakalaşma olduğunu açıkladı.

ENDONEZYA ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya resmi ziyarette bulunan çift, bu defa uçağın merdivenlerinden kol kola ve gülümseyerek poz vererek dikkatleri üzerine topladı. Cumhurbaşkanı Macron’un Endonezya ziyareti sırasında, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile önemli görüşmeler yapması planlanıyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.