Macron Ve Mazlum Abdi Münih’te Buluştu

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen Güvenlik Konferansı’nda, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile SDG/YPG’nin lideri Mazlum Abdi’nin buluşması büyük ilgi topladı. Toplantıda, ateşkesin sağlanması ve entegrasyon sürecinin detayları masaya yatırılırken, ABD’den de önemli bir mesaj iletildi.

FRANSA, ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜ

Macron’un Abdi ile yaptığı bu görüşme, iki liderin bölgedeki barışı sağlama konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu. Konferans esnasında entegre çözüm yolları üzerinde durulması, uluslararası kamuoyunda yankı buldu.

ABD’DEN CRİTİK MESAJ

Bu görüşmeye bağlı olarak, ABD’nin de süreçte aktif rol alacağına dair işaretler verildiği belirtildi. Her iki taraf da, sürecin olumlu ilerlemesi için iş birliğine açık olduklarını ifade ettiler.

