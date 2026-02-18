Maden Faciasında İşletme Sahibi Tutuklandı

Zonguldak’ta Maden Faciası

Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında, dün havalandırma bacasında meydana gelen göçük sonucu, bakım ve temizlik çalışması yapan 3 işçi mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaralı olarak kurtarılan işçi İsmet Kabuk olurken, diğer iki işçi Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatan yetkililer, maden ocağı sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Zanlının jandarma işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiği belirtildi. Savcılık sorgusunun ardından maden ocağı sahibi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Dün, Gelik beldesindeki maden ocağında oluşan göçükte, bakım çalışmaları yapan 3 işçi mahsur kalmıştı. Ekipler, 7 saatlik bir uğraşın ardından işçilerden Kabuk’u yaralı olarak kurtarırken, Oruçoğlu’nun cansız bedeni ile Kiret’in cansız bedeni ise sırasıyla yaklaşık 9 saat sonra çıkarıldı. Yaralı işçi Kabuk ise, tedavi edilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra taburcu edildi.