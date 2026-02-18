Maden Faciasında İşletme Sahibi Tutuklandı

maden-faciasinda-isletme-sahibi-tutuklandi

Zonguldak’ta Maden Faciası

Gelik beldesinde özel bir şirkete ait maden ocağında, dün havalandırma bacasında meydana gelen göçük sonucu, bakım ve temizlik çalışması yapan 3 işçi mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaralı olarak kurtarılan işçi İsmet Kabuk olurken, diğer iki işçi Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatan yetkililer, maden ocağı sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Zanlının jandarma işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildiği belirtildi. Savcılık sorgusunun ardından maden ocağı sahibi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Dün, Gelik beldesindeki maden ocağında oluşan göçükte, bakım çalışmaları yapan 3 işçi mahsur kalmıştı. Ekipler, 7 saatlik bir uğraşın ardından işçilerden Kabuk’u yaralı olarak kurtarırken, Oruçoğlu’nun cansız bedeni ile Kiret’in cansız bedeni ise sırasıyla yaklaşık 9 saat sonra çıkarıldı. Yaralı işçi Kabuk ise, tedavi edilmek üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra taburcu edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Juventus’u Tarihi Zaferle Yenerek Dikkat Çekti

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenmesi sonrası uluslararası medya, bu tarihi skoru geniş bir şekilde duyurdu. Başarılı performans büyük yankı uyandırdı.
Gündem

Rize’de Feci Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşanan kazada bir kişi öldü, yolcu olarak bulunan babası ise ağır yaralandı.
Gündem

İsrail Güçleri Batı Şeria’da Yıkımlara Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 evi, tarım tesislerini yıkarak Filistinlilerin yaşam alanlarını tehdit etti. İşlemler “ruhsatsız yapı” gerekçesiyle yapıldı.
Gündem

Gazze’de Ramazan Heyecanı İlk Teravih Namazı ile Başladı

Gazze Şeridi'nde Filistinliler, iki yıllık saldırılardan sonra sağlanan ateşkesle birlikte ramazan ayında ilk teravih namazını kıldı, camilerde hüzünlü bir atmosfer hakim oldu.
Gündem

ABD Doğu Pasifik ve Karayipler’de Uyuşturucu Teknelerine Saldırdı

ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlar kapsamında, üç tekneyi vurdu; olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.