Maden Mühendisi Selman İlkel Hayatını Kaybetti

KAZA SONRASI GÜÇLÜ ETKİ
Konya’nın Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen bir olayda, 25 gün önce işe başlayan 33 yaşındaki Maden Mühendisi Selman İlkel’in üzerine mermer blok düştü. Olay sırasında iş makinesi kepçesinde bulunan 3 ton ağırlığındaki mermer bloklar, beklenmedik bir şekilde Selman İlkel’in üzerine geldi.
Olayın hemen sonrasında bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Selman İlkel’in durumunu değerlendirdikten sonra hayatını kaybettiğini bildirdi. Cenazenin, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi süreci için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.