Madencilerden Depremde Hayat Kurtaran Yöntemler

TAŞ KÖMÜRÜ MADENCİLERİ DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVDE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin sonrasında, taşı kömürünü çıkarmak için geliştirdikleri yöntemleri arama kurtarma faaliyetlerinde kullanan madenciler, ‘domuzdamı’ ve ‘direk vurma’ teknikleriyle birçok hayat kurtardı. Zonguldak’ta yerin derinliklerinde taş kömürü çıkartarak zorlu koşullarda deneyim kazanan Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri, bu becerilerini afet durumlarında arama kurtarma çalışmalarında değerlendirmeye devam ediyor. 1999 Marmara ve Düzce ile Van ve Elazığ depremlerinde enkazdan pek çok kişiyi kurtaran bu madenciler, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinin ardından da bölgede kurtarma görevine katıldı.

DENİM VE TECRÜBE İLE GÜVENLİK SAĞLIYORLAR

Madenciler, maden ocaklarındaki dar alanlarda uzun süre çalışma tecrübeleri sayesinde “girilemez” denilen yerlere ulaşabiliyor. Kömür ocaklarında kestikleri ahşap malzemeleri tavan bölümüne sıkıştırarak çöküşü engellemeyi sağlayan “domuzdamı” ve “direk vurma” yöntemleri, deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarında etkili bir şekilde uygulandı. Kendi güvenliklerini de düşünerek tahkimat teknikleriyle enkazın çökmesini engelleyen madenciler, depremzedeleri yıkıntılar arasından kurtarmayı başardı.

KURTARILAN AİLELER UMUT OLDU

Adıyaman’da kurtarma faaliyetlerine katılan 18 yıllık maden işçisi Sinan Durdu, deprem bölgesine geldiklerinde zaman kaybetmeden hayat kurtarma çalışmalarına başladıklarını söyledi. “Kurtardığımız her can, bize umut oldu.” diyen Durdu, madende öğrendikleri yöntemleri deprem alanında kullanarak hızlı ilerleyerek insanlara ulaşmayı başardıklarını aktardı. Tahkimat sistemlerinin enkazın çökmesini engellediğini vurgulayan Durdu, “Domuzdamı en güvenilir tahkimat sistemidir, ancak düzgün yapılmadığında tehlikeler barındırıyor.” dedi.

GÖREVDEKİ CESARET VE TECRÜBE

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurtarma çalışmaları yürüten madenci Çağdaş Kahraman, bölgedeki zorlu koşulları anlattı. Enkaza korkmadan girdiklerini dile getiren Kahraman, “Domuzdamı sistemini kullanarak güvenliğimizi artırdık.” ifadelerini kulandı. Adıyaman’da görev alan 17 yıllık maden işçisi Murat Sönmez ise cesaretlerini mesleklerinden aldıklarını, hangi yerlerin daha fazla yıkılacağı ve nasıl tahkimat yapılacağı konusunda çok iyi bilgi sahibi olduklarını kaydetti. Şiddetli deprem anında domuzdamı sistemine güvenerek çalışmalarına devam ettiklerini ekledi.

Ramazan Direk, deprem bölgesine vardıklarında hızlı bir şekilde güvenli tahkimat kurarak depremzedelere ulaşmayı sağladıklarını belirtti.