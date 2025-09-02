Maduro: “ABD, 1200 Füzeli Savaş Gemileri Hedef Aldı”

ABD’NİN SAVAŞ FİLOSU VE VENEZUELA’NIN TEPKİSİ

ABD’nin Karayipler’e gönderdiği nükleer denizaltı ve destroyerlerden oluşan savaş filosu, Venezuela yönetimi için büyük bir tehdit oluşturuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyanın dört bir yanından gazetecilerin katıldığı basın toplantısıyla bu durumu uluslararası topluma duyurdu. Venezuela’nın nadiren basında görünen lideri Maduro, Washington’un Karayip sularında konuşlandırdığı savaş gemilerini “Güney Amerika’da son bir asırda görülen en büyük tehdit” olarak tanımladı ve “bu tehdide boyun eğmeyeceklerini” belirtti.

FÜZELER ve PETROL SUÇLAMALARI

Maduro, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sekiz adet ABD savaş gemisinin bin 200 güdümlü füze taşıdığını tekrar vurgulayarak, bunu “abartılı, haksız, ahlaksız ve kesinlikle suç niteliğinde bir tehdit” olarak değerlendirdi. Geçen hafta belirttiği “Venezuela’nın işgal edilmesinin mümkün olmadığı” görüşünü yineleyerek, askeri yığınakla hedefin “rejim değişikliğine yönelik” olduğunu ifade etti. Maduro, “savaş lordu” olarak adlandırdığı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu bu gerginlikten sorumlu tuttu ve “Rubio askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği istiyor. Bunun için Trump soyadını kanla lekelemeye hazır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Venezuela’nın uyuşturucu kaçakçılığı ile göstermiş olduğu başarılı mücadeleyi de reddederek, ABD’nin “uluslararası uyuşturucu karteli lideri” iddialarının saçmalık olduğuna dikkat çekti.

DARBE HAZIRLIĞI MI?

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ile başkanlık döneminin başında başlattığı mücadeleye geri döndü. Trump, Maduro’yu Cartel de los Soles adlı uyuşturucu çetesinin lideri olmakla suçladı ve bu yapıyı yabancı terör örgütleri listesine almak için harekete geçti. ABD, bu kararın ardından uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle Venezuela kıyılarına 7 savaş gemisi ve 4.400 asker gönderdi. Bu duruma Venezuela, 4.5 milyon yedeği askere çağırarak yanıt verdi.

MADURO’YU YAKALAMA ÖDÜLÜ İKİ KATINA ÇIKTI

ABD, Maduro’yu “Cartel de los Soles” adlı bir uyuşturucu örgütünü idare etmekle suçlarken, Venezuela hükümeti bölgede uyuşturucuyla mücadelede elde ettikleri başarıları anlatıyor. 2024 seçimlerinde Maduro’nun devrilmesi için “narko-terör” suçlamalarının ABD tarafından uydurulduğunu savunan Venezuela, Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak kişilere verilen ödülü 50 milyon dolara yükseltti. İçişleri Bakanı için ise 25 milyon dolar ödül belirleniyor.

ABD ASKERİ GÜCÜNÜN AMACI

ABD’nin bölgeye gönderdiği askeri gücün uyuşturucu kaçakçılığına yönelik bir operasyon olup olmadığı bilinmiyor. Axios’a konuşan yetkililer, bölgedeki askeri gücün standart bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunun ötesinde olduğu görüşündeler. Buna ek olarak, ‘Cartel de los Soles’ örgütünün gerçekten var olup olmadığı da tartışılıyor. Uzmanlar, mevcut güvenlik güçlerinin uyuşturucu trafiğine göz yumma olasılığını düşük bulsa da, Maduro liderliğindeki örgüt iddiası çok taraftar bulmuyor.

RUBIO’NUN PLANI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Venezuela politikasının ardında olduğu konuşuluyor. Rubio, Maduro rejiminin Küba istihbaratı tarafından desteklendiğini ifade ediyor. Rubin, Maduro’nun gönüllü olarak iktidardan çekilmesini ya da askeri yetkililerin onu görevden almasını bekliyor. Venezuela’da enflasyonun yüzde 172’ye ulaştığı ve ekonomik durumun halkı rahatsız ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Maduro’ya verilen destek eylemleri devlet televizyonunda yayınlanmaya devam ediyor. Rubio’nun Meksika ve Ekvador ziyaretinin, 4 Eylül’e kadar sürmesi bekleniyor.