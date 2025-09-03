Maduro, ABD’yi sert eleştirdi: “Kanla lekelemek istiyorlar.”

MADURO’DAN ABD UYARISI

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” bahanesiyle ülkesinin açıklarına savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi. Başkent Karakas’taki bir üniversitede düzenlediği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Maduro, ABD’nin olası askeri müdahalesi üzerine açıklamalar yaptı. Maduro, “Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar” sözleriyle ABD yönetimine öz eleştiride bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesine seslenerek, “Trump’ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’NİN AMACINI AÇIKLADI

Maduro, ABD’nin niyetlerini gizlemediğini belirterek, “Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar.” dedi. Ayrıca, “Venezuela’da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak” şeklinde net bir mesaj verdi. Venezuela’nın zenginliklerinin halka ait olduğunu vurgulayan Maduro, “O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır” diyerek, ülkenin bütçesinin savaşa ya da işgale harcanmadığını belirtti.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı bir kararname ile Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle etkin bir mücadele yürütme talimatını vermişti. Maduro’nun uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu öne sürülen “Cartel de los Soles” adlı grupta lider olduğu iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da bu grubu “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı. Ayrıca, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine dair bilgi verenlere daha önce 25 milyon dolar olan ödül, 50 milyon dolara yükseltilmişti.

Maduro, 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz” şeklinde konuşmuştu. 28 Ağustos’ta ise Trump’ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu yola çıkmıştı.