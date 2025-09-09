Maduro’dan AbD’ye Sert Tepki! Yalanlarla Lekeletmeye Çalışıyorlar

Dünya

AHLAKSIZ PROPAGANDA AÇIKLAMASI

Venezuela merkezli Telesur’a konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamasını “ahlaksız bir propaganda” olarak nitelendirdi. Maduro, “Tanrı ile olan kişi yalanlarla lekelenmez” diyerek, Venezuela’nın Birleşmiş Milletler raporları aracılığıyla uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele yürüttüğünü savundu.

TARİHSEL SUÇLAMALARA ATIF

Maduro, ABD’nin geçmişte Sovyetler Birliği’ni komünizm bahanesiyle ve Irak’ı da kitle imha silahı yalanıyla hedef aldığına dikkat çekti. Bu tarihi suçlamaların, Venezuela’ya yöneltilen iddialarla benzerlik gösterdiğini belirterek, “1 milyon kişinin ölümüne yol açtılar” ifadesini kullandı.

ASKERİ GERİLİM VE HAZIRLIKLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun etkin kullanılmasına dair talimatı sonrasında, USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemileri Venezuela açıklarına yönlendirildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği operasyonuna hazır” olduğunu duyurdu.

SEFERBERLİK İLANI

Maduro, bu askeri duruma yanıt olarak 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini açıklayarak, “Herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazırız” dedi. Venezuelalı lider, ülkenin barış ve birlik içinde kalmasının önemine dikkat çekti.

