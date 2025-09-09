Mağaza Müdürü Hırsızlık Yaparken Yakalandı

İŞ YERİ ŞİKAYETİYLE POLİSE BAŞVURDU

İstanbul Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinde mağazası bulunan M.A., işletmesinde gerçekleştirilen ürün satışlarının gelirlerinin şirket hesabı yerine farklı bir hesaba yönlendirildiği ihbarıyla polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları detaylı incelemede, mağaza müdürü Ö.A.’nın nisan ayından bu yana satışlardan elde edilen gelirleri kendi şahsi hesabına aktardığını belirledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Ö.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan hesaplamalara göre, dolandırıcılık işlemlerinde şüphelinin hesabına geçirdiği toplam miktarın 2 milyon 500 bin lira olduğu ortaya çıktı. Ö.A.’nın bu tutarı çaldığı iddiasıyla emniyetteki işlemleri devam etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, iş yerlerindeki güvenlik açıklarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.