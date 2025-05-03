Mahama, Sağlık Sektörüne 6 Aylık Bağışta Bulundu

Gana’da “MahamaCares” fonu güçlendiriliyor. Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, başkent Akra’da gerçekleşen açılış töreninde “MahamaCares” adıyla bilinen Gana Tıbbi Güven Fonu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Mahama, ülkedeki kronik hastalıklarla mücadeleye destek vermek amacıyla 6 aylık maaşını sağlık sektörüne bağışlayacağını duyurdu.

Kronik Hastalıklarla Mücadele İçin Destek

Mahama, fonun açılışında ülkesindeki kronik hastalıklarla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Gana Tıbbi Güven Fonu’na maaşını bağışlayacağını belirtti ve kurumsal şirketlerle iş dünyasını bu fona destek vermeye çağırdı. “MahamaCares” programının sadece hükümete değil, tüm vatandaşlara ait bir sorumluluk olduğunu dile getiren Mahama, “Bu fondan faydalanacak olanlar yalnızca vatandaşlarımız değil, sizin müşterileriniz, çalışanlarınız, hatta sevdiklerinizdir.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Sorumluluk Projelerinden Fon Desteği

Mahama, ayrıca banka, madencilik şirketleri ve diğer özel sektör temsilcilerinin kurumsal sosyal sorumluluk bütçelerinin bir kısmını bu fona yönlendirmelerini önerdi.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Yönelik Hedefler

Yeni kurulan “MahamaCares” fonu, diyabet, kanser, böbrek yetmezliği, felç gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan etkilenen Ganalıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Seçim Vaatlerinden Biri

Ocak ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mahama, Gana Tıbbi Güven Fonu’nu 2024 seçimleri sürecindeki vaatlerinden biri olarak tanıtmıştı.