Mahir Polat Hastaneye Yatırıldı

MAHİR POLAT HASTANEYE KALDIRILDI

9 Nisan tarihinde ev hapsi kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon problemi nedeniyle Şişli’deki özel bir hastaneye başvurdu. Rutin sağlık kontrolleri için hastaneye gitmiş olan Polat, tansiyonunun yüksek olması dolayısıyla doktorunun önerisiyle hastaneye yatırıldı.

İKİ GÜN HASTANEDE KALACAK

Mahir Polat’ın sağlık durumu ile ilgili doktorlarının düzenli olarak kontroller yaptığı bildirildi ve tedbir amacıyla hastanede iki gün boyunca kalacağı öğrenildi. Aynı zamanda, Mahir Polat’ın hastaneye kaldırıldığını duyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hastaneye geldi.

EV HAPSİ KARARI ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen “Terör” soruşturması nedeniyle “Silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasıyla tutuklanan Mahir Polat, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sağlık durumundaki gelişmeler doğrultusunda 9 Nisan’da ev hapsi kararı ile cezaevinden serbest bırakılmıştı.