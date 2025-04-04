Mahir Polat İçin Flaş Karar! İBB’Ye Sevk Edildi

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde bulunan hastanede sağlık durumunun cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının belirlenmesi için sağlık kurulu önüne çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Polat’ın önümüzdeki günlerde Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.

POLAT’IN DAHA ÖNCEKİ SAĞLIK SORUNLARI

Mahir Polat, 29 Mart’ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan muayenelerin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde gözlem altına alınan Polat’a anjiyo işlemi uygulanmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından 31 Mart’ta taburcu edilerek tekrar ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

ADLİ TIP KURUMU SÜRECİ NE ANLAMA GELİYOR?

Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı, mahkumların sağlık durumlarının cezaevi koşullarına uygunluğunun resmi olarak değerlendirileceği anlamına geliyor. Bu süreç, Polat’ın cezaevinde kalıp kalamayacağına dair kesin bir rapor alınmasını sağlayacak.

KALP RAHATSIZLIĞI OLAN MAHKUMLARIN DURUMU

Mahir Polat’ın durumu, özellikle kronik kalp rahatsızlığı olan mahkumların cezaevi şartlarında yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür vakalarda sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasının ve gerekli durumlarda hastane tedavisinin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

SONRAKİ SÜREÇTE NELER BEKLENİYOR?

Adli Tıp Kurumu’nun vereceği rapor doğrultusunda, Mahir Polat’ın cezaevinde kalmasına devam edilip edilmeyeceği veya tahliye edilip edilmeyeceği netlik kazanacak. Sürecin ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.

*Not: Bu haber, Mahir Polat’ın sağlık durumu ve yargı süreciyle ilgili gelişmeleri aktarmaktadır. Adli Tıp Kurumu’nun kararı, Polat’ın cezaevi sürecini doğrudan etkileyecek kritik bir aşama olarak öne çıkıyor.*

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