Mahir Polat’ın Sağlık Durumu Ciddi

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında avukatı bilgi verdi. Avukat Erkam Erdem, Polat’ın sağlık durumunun hâlâ ciddiyetini koruduğunu açıkladı.
CEZAEVİNDEKİ ZORLUKLAR VE BEKLENTİLER
Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Polat’ın tansiyonunun artmasını gerektirecek şekilde sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Erdem, cezaevindeki şartların zorluklarına dikkat çekti. Erdem, “Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi.” şeklinde konuştu.