Mahir Polat’ın Tutukluluğuna İtiraz Edildi

MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU İÇİN ADLİ TİP SÜRECİ BAŞLATILDI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sundu. Dilekçede, Polat’ın 19 Mart’ta gözaltına alındığı ve 23 Mart’ta tutuklandığı belirtildi. Polat’ın cezaevi kampüsündeki hastaneye sevk edilerek çeşitli branşlarda muayene edildiği ve bu bulguların Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bilgisi aktarıldı.

SAĞLIK KOŞULLARI VE TAHLİYE TALEBİ

Dilekçede, 5275 Sayılı Kanun’un 16/2 maddesine atıf yapılarak, tutuklular için sağlık koşullarının tahliye nedeni olabileceği vurgulandı. “Mahir Polat hükümlü değil, tutukludur. Cezaevi koşullarının sağlığına zarar verdiği veya yaşamını tehdit ettiği tespit edilirse tahliyesi gerekir” denildi. Polat’ın yüksek tansiyon nedeniyle iki kez hastaneye sevk edilmesinin tahliye için yeterli bir gerekçe olduğu ifade edildi.

POLAT’IN SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Mahir Polat, 29 Mart’ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde gözlem altında tutulan Polat’a anjiyo yapıldı. 31 Mart’ta taburcu edilerek cezaevine geri gönderilen Polat, bugün cezaevi kampüsündeki hastanede sağlık durumunun değerlendirilmesi için kurul karşısına çıktı. Kurul, Adli Tıp Kurumuna sevk kararı verdi.

AVUKAT ERDEM’İN TAHLİYE TALEBİ

Dilekçede, Polat’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kötüleştiği ve yaşam hakkını tehdit ettiği belirtildi. Avukat Erdem, Polat’ın adli kontrol tedbirleri çerçevesinde tahliye edilmesini talep etti.