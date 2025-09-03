Mahkeme kararı CHP’yi sarstı! Kılıçdaroğlu, dönüşecek gibi görünüyor

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibinin görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atadı.

196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken mevcut kongre sürecinin durdurulmasına da hükmetti. Bu karara karşı gelen Özgür Çelik ve CHP Genel Merkezi karara direniş gösterdi. Çelik, sosyal medya üzerinden, “Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

TEKİN, CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin yeni görevi kabul ettiğini ifade etti. Ancak daha önce CHP’den istifa ettiğini duyurduğu iddiaları gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin hakkında ihraç sürecinin başlatıldığını açıklayarak, mahkemelerin red gerekçesinin “tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması” olduğunu belirtti. Özel, hukuki adımların tartışılmasını hukukçulara bırakacaklarını ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken gerekli her adımı atacaklarını söyledi. Tekin, ihraç kararına itiraz ederek, kendisine savunma hakkı verilmeden karar alındığını ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bu sürecin devam ettiğini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU KAYYUMU ÖNCEDEN Mİ BİLİYORDU?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongre iptalleri sürecinden önceden haberdar olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Gürsel Tekin’in parti kurma niyeti olduğu ve Kılıçdaroğlu’nun “Acele etme, kurultay iptal olabilir.” dediği iddia edildi. Bu iddialar, CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’e dayandırılıyor.

TEKİN GÖREVİ YÜRÜTMEYE KARARLI

Gürsel Tekin, görevi yürüteceğini belirterek, “Başkanlık illa binada yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştıramam.” dedi. Tekin, partiden ihraç edilmesi sürecinin kendisine ulaşmadığını ekledi. CHP, mahkemenin kararının hukuksuz olduğu görüşünde ve itiraz yollarını kullanmaya kararlı.

CHP BÜTÜN İTİRAZ YOLLARINI KULLANACAK

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mahkemelerin yetkileri hakkında açıklama yaptı. Asliye hukuk mahkemelerinin sadece Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlenmiş konularla sınırlı olduğunu ve seçim sürecinin tamamının ilçe seçim kurulunun denetiminde yapıldığını ifade etti.

SGK KAYITLARI VURGUSU

Mahkemenin kararında SGK kayıtlarına yapılan vurgu, CHP kongresine yönelik iddianamede de benzer bilgilerin geçmesi sebebiyle çeşitli siyasi yorumlara neden oldu.

GÖZLER 15 EYLÜL’DE: BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE

15 Eylül’de görülecek olan kurultay davasında, daha önce bu kongrede yer almış kişilerin usulsüzlük yaptıkları yönünde iddialar gündeme getiriliyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Hukukçular, 15 Eylül’deki dava sürecinin de benzer şekilde sonuçlanabileceğini belirtiyor. CHP, il kongresine yönelik yapılan itirazların ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri döneceği olasılığını öne sürüyor.

CHP’NİN KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ

İBB Başkanlığına yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sonucunda Ekrem İmamoğlu tutuklandı ve bu durum sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Nisan’da olağanüstü kurultay düzenledi. Özel, olağanüstü kurultayda yeniden genel başkan seçilmişti.

KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ DÖNME İHTİMALİNE KARŞI BİR BAŞKA HAZIRLIK

CHP, 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline dair başlatılan davalarla ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karar veremeyeceğini öne sürdü. Eğer mahkeme böyle bir karar alırsa eski yönetimin kesinleşmeden partinin başına geçmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.

SÜREÇ ÖNCESİ NELER YAŞANDI?

CHP İstanbul İl Örgütü’nün 38. Olağan Kongresi 8 Ekim 2023’te gerçekleştirildi. Adaylardan Özgür Çelik, 342 oy ile başkanlık koltuğuna otururken, Kemal Kılıçdaroğlu Cemal Canpolat’ı desteklemişti.

KONGRE İDDİALARI NELERDİ?

Kongre sürecinde adaylar arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Cemal Canpolat, bazı CHP delegelerinin belediyelerde işe alındığına dair suçlamalarda bulundu fakat bu iddialar Ekrem İmamoğlu tarafından yalanlandı.

İŞE ALIM İDDİALARI AK PARTİ’NİN GÜNDEMİNDE

Canpolat’ın iddiaları, AK Partili meclis üyeleri tarafından gündeme getirildi. İmamoğlu’nun delegeleri işe alarak seçim sürecine müdahale ettiğine dair sorgulamalar yapıldı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Özgür Çelik ve diğer şüphelilerin ifadeleri alındı.

100 BİN TL İDDİASI

Özgür Çelik’e oy verme karşılığında 100 bin TL önerildiği iddiası ortaya atıldı. Oy vermeleri için bazı delegelere de yasa dışı vaatler yapıldığı belirtildi.

DAVANAME DÜZENLENDİ

Özgür Çelik hakkında hukuka aykırı vaatlerde bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Tanık ifadelerinde, bazı delegelerin işe alındığı doğrulandığı belirtildi.

CHP’NİN 38. KURULTAYI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşen yarış sonucunda Özel, 812 oy ile genel başkan seçildi.

CHP KURULTAY DAVASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP kurultayındaki usulsüzlük iddialarına dair soruşturma başlatmış, bu süreçte bazı delegeler adaylığa başvurmuştu.