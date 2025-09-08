Mahkeme, Trump’a 83,3 Milyon Dolar Tazminat Verdi

DAVA KARARININ ONANMASI

ABD’de Temyiz Mahkemesi, başkan Donald Trump’a olumsuz bir gelişme yaşatacak bir karar verdi. Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Trump’ın 2019 yılında yazar E. Jean Carroll hakkında yapılan tecavüz suçlamalarını reddederek Carroll’ın itibarına zarar verdiği yönündeki kararı onadı. Mahkeme, Trump’ın söz konusu eylemin başkanlık dönemi içinde gerçekleşmiş olmasını gerekçe göstererek, dokunulmazlık iddiasını ve bu suçtan dolayı hüküm giyemeyeceğine dair argümanını da kabul etmedi.

TAZMİNAT MİKTARI VE GEREKÇE

Kararın onandığı, üç yargıçtan oluşan heyetin oybirliği ile aldığı bir sonuç olarak bildirildi. Mahkeme, “83,3 milyon dolar tazminat hükmünün, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul” olduğunu belirtti. Yargıçlar, Trump’ın davanın ilk aşamasındaki iftiralarını inkar etmesini ve Carroll’ı kamuoyu önünde hedef almasını da tazminatın onanmasında gerekçe olarak gösterdi.

Trump’ın savunma ekibi, bugün yaptığı açıklamada “Başkan Trump, ABD’yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve kendisi bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, açıklamada “ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir. ABD, Carroll’ın uydurmaları da dahil olmak üzere, Demokratlar tarafından finanse edilen bu rezaletin ve tüm cadı avlarının sona erdirilmesini istemektedir” denildi.

CARROLL’IN AVUKATINDAN YORUM

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan, davanın adaletinin yerini bulması için temyiz sürecinin tamamlanmasını dört gözle beklediklerini ifade etti. Kaplan, “Temyiz Mahkemesi, 70 sayfalık kapsamlı bir kararla, E. Jean Carroll’un doğru söylediğini ve Başkan Donald Trump’ın ise doğruyu söylemediğini onaylamıştır” dedi.

CİNSEL SALDIRI VE İFTİRA SUÇLARI

Trump’a yöneltilen cinsel saldırı ve iftira suçlamalarına neden olan olay, 1995 veya 1996’da Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında meydana gelen iddialara dayanmaktadır. Yazar Carroll, bu olayda Trump’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü ve Trump’ı sonradan yaptığı açıklamalarla itibarını zedelemekle suçladı.

Mahkeme, 13 Haziran’da Carroll tarafından açılan benzer bir davada Trump’ın E. Jean Carroll’a cinsel saldırıda bulunmak ve iftiradan dolayı 5 milyon dolarlık tazminatı ödemesine hükmetmişti. Ancak mahkeme, Trump’ı tecavüz suçundan dolayı suçlu bulmadı. Trump’ın bu kararı gözden geçirmek için Yüksek Mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor. Tüm suçlamaları reddeden Trump, daha önce seçim kampanyası sırasında bu yargı süreçlerini Demokratların yürüttüğü bir komplo olarak nitelendirmişti. Son olarak, Carroll şu anda 81 yaşında ve “Not My Type: One Woman vs. a President” adlı bir kitabı yazmış bulunuyor.