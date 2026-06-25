Mahkemeden Emsal Karar: Sözleşmeli Öğretmene 2 Yıla 1 Kademe Hakkı!

Şırnak’ta kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan bir sendika üyesinin, bu süreçte geçen sürelerinin zorunlu hizmet kademe hakkından sayılması için yaptığı başvuru idarece reddedildi. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen, üyesi adına dava açtı. İlk derece mahkemesinin reddi üzerine sendika konuyu istinafa taşıdı. Hukuk mücadelesi sonucunda İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi emsal bir karara imza attı. 21 Mayıs 2026 tarihli karar tüm sözleşmeli öğretmenleri ilgilendiriyor. Mahkeme, sözleşmeli ve kadrolu dönemin bir bütün olduğuna hükmetti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ HESABA KATILDI

Mahkeme kararının gerekçesinde 652 sayılı KHK’nın ilgili maddelerine atıfta bulunuldu. Sözleşmeli olarak göreve başlayan ve daha sonra kadroya geçen öğretmenlerin çalışma dönemlerinin bütünsel olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kararda, Şırnak ilinde fiilen çalışılarak geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı ifade edildi. Bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı belirtildi.

İSTİNAF BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

İzmir Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkemenin ret kararını kaldırdı. Dava konusu ret işleminin iptaline hükmetti. Türk Eğitim-Sen, üyelerinin kanunen tanınan haklarının idari engellere takılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Sendika, sözleşmeli öğretmenlik sürecinde çekilen zorlukların ve yapılan görevlerin yok sayılmasına karşı kazanılan hukuk zaferini eğitim camiasına duyurdu.