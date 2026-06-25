Mahkemeden Emsal Karar: Sözleşmeli Öğretmene 2 Yıla 1 Kademe Hakkı!

Eğitim
Ahşap bir mahkeme tokmağı masanın üzerinde duruyor
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli öğretmenlerin kademe haklarının tanınması gerektiğine dair önemli bir karar aldı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Şırnak’ta kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan bir sendika üyesinin, bu süreçte geçen sürelerinin zorunlu hizmet kademe hakkından sayılması için yaptığı başvuru idarece reddedildi. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen, üyesi adına dava açtı. İlk derece mahkemesinin reddi üzerine sendika konuyu istinafa taşıdı. Hukuk mücadelesi sonucunda İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi emsal bir karara imza attı. 21 Mayıs 2026 tarihli karar tüm sözleşmeli öğretmenleri ilgilendiriyor. Mahkeme, sözleşmeli ve kadrolu dönemin bir bütün olduğuna hükmetti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ HESABA KATILDI

Mahkeme kararının gerekçesinde 652 sayılı KHK’nın ilgili maddelerine atıfta bulunuldu. Sözleşmeli olarak göreve başlayan ve daha sonra kadroya geçen öğretmenlerin çalışma dönemlerinin bütünsel olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kararda, Şırnak ilinde fiilen çalışılarak geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı ifade edildi. Bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı belirtildi.

İSTİNAF BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

İzmir Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkemenin ret kararını kaldırdı. Dava konusu ret işleminin iptaline hükmetti. Türk Eğitim-Sen, üyelerinin kanunen tanınan haklarının idari engellere takılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Sendika, sözleşmeli öğretmenlik sürecinde çekilen zorlukların ve yapılan görevlerin yok sayılmasına karşı kazanılan hukuk zaferini eğitim camiasına duyurdu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Trump Avrupa Ülkelerine Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine dijital hizmetler vergisi konusunda sert uyarılarda bulundu. Trump, bu vergiyi uygulayan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir İnanır İçin Taziye Yayınladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.
Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.