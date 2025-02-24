Mahkumlara Kısmi Af Değil, Yeni Düzenleme

MAHKUMLAR VE AİLELERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Mahkumlar ve ailelerinin merakla beklediği kısmi af düzenlemesi ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Adalet Bakanı Tunç, dün AK Parti kongresinde katıldığı bir TV programında “kısmi af” iddialarına yanıt verdi. Tunç, daha önce çıkarılan Kovid Yasası kapsamında cezası kesinleşmiş olanların yararlandığı düzenlemenin kapsamının genişletilebileceğini dile getirdi. “Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri TBMM’de. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir, ama bu bir af değil” açıklamalarında bulundu.

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DÜZENLEME GENİŞLETİLEBİLİR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz etmesini öngören düzenleme genişletilecek. Eğer bu teklif TBMM’den geçerse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olan mahkumlar, denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, cezalarını dışarıda tamamlayacak. Daha önce çıkarılan düzenlemeden sadece 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı. Yeni düzenleme, cezası kesinleşmemiş olanları da kapsama alabilir.

ADALLET BAKANI TUNÇ’UN DEĞERLENDİRMESİ

Adalet Bakanı Tunç’un yaptığı açıklamalara göre, bu düzenleme bir af değil, denetimli serbestlik süresinin genişletilmesi olarak değerlendiriliyor. Mahkumların kalan cezalarını dışarıda tamamlamasını sağlayacak bu düzenleme, Meclis gündemine gelecek olan yeni yargı paketi içinde önerge olarak sunulabilir. Yeni düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş mahkumlar da denetimli serbestlikten yararlanma imkanına sahip olabilecek. Ancak teklif henüz TBMM’ye sunulmadı, yeni yargı paketi içinde önerge olarak gündeme gelebileceği bildiriliyor. Son kararı verecek olan merci ise Meclis olacak.