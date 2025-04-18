Mahmud Abbas, Şam’a geldi

Suriye’ye diplomatik ziyaretler devam ediyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi ve burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İLK RESMİ ZİYARET 18 YIL ARADAN SONRA

Abbas, 2007 yılından sonra Şam’a resmi ziyarette bulunan ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Şara, Abbas’ı Halk Sarayı’nda karşıladıktan sonra ikili görüşmeler yapıldı.

İKİ ÜLKE HALKINI İLGİLENDİREN GİDİŞATLAR ELE ALINIYOR

Şara ile Abbas arasında yapılan görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra, Suriye’deki Filistinlilerin durumu ve her iki halkı ilgilendiren konuların masaya yatırılması bekleniyor. İki lider, daha önce 4 Mart’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde bir araya gelmişti.