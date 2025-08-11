Mahmur Kampı Boşaltılıyor: MİT, Üçlü Mekanizma Kurdu

PKK VE MAHMUR KAMPINA DAİR SÜREÇLER

PKK’nın silah bırakma sürecine yönelik yorumlarda bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “PKK’nın Mahmur Kampı boşaltılıyor” başlıklı yazısında, Irak’ta MİT, bölgesel yönetim ve merkezi hükümetten oluşan üçlü mekanizmanın kurulduğunu ve Mahmur Kampı’nın boşaltılması için harekete geçildiğini belirtti. Selvi, PKK yöneticisi Murat Karayılan’ın “Bizler, Irak devleti üzerinde baskı kurulmasın ve her şey yasal olsun diye askeri güçler olarak oradan çekildik ve mevzilerimizi onlara bıraktık,” şeklindeki açıklamasını aktardı. Selvi, bu durumu “‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin nihai hedefi bu. PKK’nın tüm unsurlarıyla birlikte silah bırakması. Mahmur Kampı’nın boşaltılması için bu yönde atılmış önemli adımlardan biridir,” sözleriyle değerlendirdi.

İRAN’LA İLİŞKİLER VE PKK’YA YAPILAN BASKILAR

Selvi, “Irak’ta, PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili MİT, bölgesel yönetim ve merkezi Irak hükümetinden oluşan bir mekanizma kuruldu. 90’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren ve PKK’nın kuluçka makinası olarak gösterilen Mahmur Kampı’nın boşaltılması için hazırlıklar başladı” diye yazdı. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, Mahmur Kampı’ndan çekildiklerini açıkladı. Karayılan, 9 Ağustos tarihli açıklamasında, “Bizler, Irak devleti üzerinde baskı kurulmasın ve her şey yasal olsun diye askeri güçler olarak oradan çekildik ve mevzilerimizi onlara bıraktık” dedi. Karayılan, Irak güçlerinin ise kampı boşaltmak için baskı yaptığını öne sürdü. “Onlar ise şimdi aynı mevzilerden kuşatmayı sıkılaştırıyor ve halkımız üzerinde baskı kuruyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖCALAN’IN MEKTUBU VE MAHMUR HALKININ ROLÜ

Ayrıca Abdullah Öcalan’ın Mahmur Kampı’na bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Öcalan, “İnanıyorum ki Mahmur halkımız geçmişte mücadelemizin temel direği olduğu gibi barış ve demokratik toplumun inşa sürecinde de aynı rol ve misyonu üstlenecektir” dedi. Terör örgütünün yayın organında yer alan 8 Ağustos tarihli haberde, Öcalan’ın mektubunun Mahmur’da yaşayanlara merkezi sistemle okunduğu belirtildi. Öcalan’ın mektubunda, “Görüşmelerimizin bir noktası da Mahmur halkımızın durumu üzerinedir. Şüphesiz bu sürecin ilerlemesiyle birlikte halkımızın yeniden kendi topraklarına dönüşü gerçekleşecektir. Ancak bilinmelidir ki kişisel ve ailesel yaklaşımlar öne çıkmamalıdır” ifadeleri yer aldı.