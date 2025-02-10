Mahmut Tanal’ın Ağabeyi İbrahim Tanal Vefat Etti

MAHMUT TANAL’IN ACI HABERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, üzücü bir şekilde ağabeyi İbrahim Halil Tanal’ın vefat ettiğini duyurdu. Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu acı haberi sevenleriyle paylaştı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Mahmut Tanal, ağabeyinin cenaze töreninin 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa’da gerçekleştirileceğini bildirdi. Paylaşımında, “Acımız tarifsiz! Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti. Naaşı, 11 Şubat Salı günü Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Taziyeler, Şanlıurfa Karaköprü Yasin Arıcı Taziye Evi’nde kabul edilecektir. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.