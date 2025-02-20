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Mahsur Kalan Hasta Kurtarılarak Hastaneye Sevk Edildi

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HASTA YAKINLARI ACİL YARDIM İSTEDİ

Kars’ın Selim ilçesinde bulunan Darboğaz köyünde ikamet eden bir erkek hasta, yolların kapalı olmasından dolayı hastaneye ulaştırılamadı. Hasta yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Kış mevsiminde kar nedeniyle yolların kapandığı köylere yardıma giden İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, sağlık çalışanlarıyla birlikte belirtilen adrese yönlendirildi. Ekipler, yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonrasında ulaştıkları hastaya evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

AMELİYAT VE HASTANE YOLCULUĞU

İlk tedavi sonrası ekipler, hastayı alarak ambulansla Selim Devlet Hastanesine götürdü. Yapılan yardım anları, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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