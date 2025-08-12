Makas Atan Araç, Trafiği Felç Etti

OTOMOBİL KAZASI VE YARALILAR

İstanbul’un Maslak bölgesinde, makas atarak ilerlediği öne sürülen bir otomobil, aynı yönde giden bir hafif ticari araca ve başka bir otomobile çarptı. Kaza sonucu, çarpışmadan etkilenen otomobil ve hafif ticari araç yol kenarındaki ormana uçtu. Olayda toplamda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki Seyit Emir T.’nin kullandığı 34 ACB 455 plakalı araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Ayhan D. idaresindeki 34 GL 9471 plakalı hafif ticari araca ve yabancı uyruklu Mhd Majd A.’nın kullandığı 34 MY 0109 plakalı başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, 34 ACB 455 ve 34 GL 9471 plakalı araçlar ormana gitti.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Kaza anını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormana uçan araçlardan yararlı olan 3 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sırasında, 34 ACB 455 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Emir T., 34 GL 9471 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan D. ve yanındaki Hediye D.’nin yaralandığı tespit edildi. Olay alanında ilk müdahale gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

TRAFFIC DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik sıkışıklığı, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın, 34 ACB 455 plakalı otomobilin trafikte makas atarak ilerlemesi sebebiyle meydana geldiği iddia ediliyor. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.