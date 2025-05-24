Gündem

Makyajlı Corolla Cross Hybrid Türkiye’ye geliyor!

makyajli-corolla-cross-hybrid-turkiye-ye-geliyor

YENİ COROLLA CROSS HYBRID TANITILDI

Toyota, 2022 yılında tanıtılan ve hızla popülerlik kazanan Corolla Cross Hybrid’in yeni makyajlı versiyonunu tanıttı. Modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeken yeni model, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

ÜRÜN GAMINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni Corolla Cross Hybrid ile birlikte Toyota, Land Cruiser Prado, RAV4 Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Yaris Cross Hybrid’den oluşan ürün gamını daha da güçlendirecek. Çok yönlü kullanımı ile öne çıkan bu model, yüksek pratikliği ve Toyota’nın beşinci nesil hibrit sisteminin yanı sıra ileri teknolojiler ve Toyota T-Mate güvenlik fonksiyonlarıyla da birleşiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Gönül Dağı Oyuncuları Kadrodan Ayrıldı

Cumartesi akşamları büyük ilgi gören Gönül Dağı'nın 180. bölümündeki sürpriz gelişme izleyicileri şaşırttı. Seyirciyi etkileyen bu durumun arka planı merak konusu oldu.
Gündem

Volkswagen Fiyatları Uçtu! 400 Bin TL İndirim

Volkswagen, Nisan ortasında 400 bin TL'ye varan indirimler sunarak otomobil pazarında dikkat çekti. Bu fırsat, markanın müşteri odaklı yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.