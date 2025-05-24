Makyajlı Corolla Cross Hybrid Türkiye’ye geliyor!

YENİ COROLLA CROSS HYBRID TANITILDI

Toyota, 2022 yılında tanıtılan ve hızla popülerlik kazanan Corolla Cross Hybrid’in yeni makyajlı versiyonunu tanıttı. Modern ve zarif tasarımıyla dikkat çeken yeni model, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

ÜRÜN GAMINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni Corolla Cross Hybrid ile birlikte Toyota, Land Cruiser Prado, RAV4 Hybrid, Toyota C-HR Hybrid ve Yaris Cross Hybrid’den oluşan ürün gamını daha da güçlendirecek. Çok yönlü kullanımı ile öne çıkan bu model, yüksek pratikliği ve Toyota’nın beşinci nesil hibrit sisteminin yanı sıra ileri teknolojiler ve Toyota T-Mate güvenlik fonksiyonlarıyla da birleşiyor.