malatya-da-5-bin-sentetik-hap-bulundu

MALATYA’DA OPERASYONLARLA KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’nın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda ekipler, 5 bin 469 adet sentetik hap ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLERİN DETAYLARI

İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplamda 6 şüpheliye ait araç, ev ve ek alanlarda arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde, 5 bin 469 sentetik ecza hapı, 104 bin dolu makaron, 85 bin boş makaron, 250 kilogram tütün, 4 kompresör, 1 tütün sarma makinesi, 3 sigara dolum makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu operasyonlar kapsamında, 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.