Malatya’da Akraba Kavgası: Silah İle Bıçak

Olay, ŞEHİR MEZARLIĞI’nda yaşandı. Akrabalık ilişkisi olan ve aralarında husumet bulunan Selçuk, Mesut ve Abuzer Uçar ile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler mezarlıkta karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma hızla büyüyerek tabanca ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavalda Selçuk ve Mesut Uçar bıçakla, Abuzer Uçar ise tabancayla yaralandı.

ACİL MÜDAHALE İÇİN EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Uçar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürdürülüyor.