Malatya’da Alacak Verecek Tartışması Kanlı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde E.A.’nın işletmesine gelen Ö.D. ile E.A. arasında alacak verecek meselesinden dolayı bir tartışma ortaya çıktı. Tartışma sırasında Ö.D., E.A.’ya çay bardağını fırlattı. Ardından, havaya ateş açtıktan sonra, sol bacağından kendini yaraladı.

TEDAVİ SÜRECİ

Olayın ardından ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gitti. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İNCELEME VE GÖZALTILAR

Yapılan incelemelerde olay yerinde bir adet boş kovan bulundu. E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

