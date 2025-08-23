Malatya’da Araç Çarpıştı: 4 Ölü

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

KAZADA YAŞANANLAR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri gönderildi. Kazada yapılan ilk değerlendirmelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralı bulundu. Yaralanan kişiler, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.