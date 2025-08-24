Malatya’da Araçlar Çarpıştı: 4 Ölü 2 Yaralı

KAZA SONUCUNDA HAYAT KAYBI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpması sonucu, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, tespit edilemeyen sürücülerin kullandığı 23 BC 278 plakalı otomobil ve 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza ihbarının yapılmasının ardından bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk tespitlerde, 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.