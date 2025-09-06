Gündem

Malatya’da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

malatya-da-bicakla-yaralanan-kadin-hayatini-kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi’nde yaşanan olayda, Y.K.’nin eve dönüşünde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış bir şekilde bulması üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil ekipler sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Sağlık ekibi, 1 çocuk annesi Emine Kolay’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Emine Kolay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

JANDARMANIN MÜDAHALESİ

Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.’yi gözaltına aldı. Y.K., ifadesinde, “2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini” belirtti. Ayrıca, eve döndüğünde mutfakta bıçağın üzerine düştüğünü savundu. Y.K.’nin jandarmadaki işlemleri ise halen devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Erciş’te Kafe Önünde Saldırı Gerçekleşti

Van'ın Erciş ilçesinde, iki kardeş hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

O Fotoğraftan Sonra Kayboldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan kayıp Çinli turistin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, günler süren çalışmalardan sonra sonuç aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.