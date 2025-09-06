Malatya’da Bıçakla Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi’nde yaşanan olayda, Y.K.’nin eve dönüşünde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış bir şekilde bulması üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil ekipler sevk edildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE TEDAVİ SÜRECİ

Sağlık ekibi, 1 çocuk annesi Emine Kolay’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Emine Kolay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

JANDARMANIN MÜDAHALESİ

Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.’yi gözaltına aldı. Y.K., ifadesinde, “2 yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini” belirtti. Ayrıca, eve döndüğünde mutfakta bıçağın üzerine düştüğünü savundu. Y.K.’nin jandarmadaki işlemleri ise halen devam ediyor.