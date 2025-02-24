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Malatya’da İnşaat İşçileri Arasında Kavga Çıktı

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GECE SAATLERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Malatya’da eski adliye hizmet binasının yanında yer alan şantiyede, gece saatlerinde işçiler arasında ‘horlama’ meselesi yüzünden bir tartışma meydana geldi. Çıkan sözlü münakaşa, öğle yemeği sırasında da sürmeye devam etti. Tartışma büyüdükçe, yaklaşık 60 işçi arasında taş ve sopa kullanılarak kavgaya dönüştü.

BİRÇOK İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine derhal olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kavga sırasında yaralanan 15 işçi, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekibi, şantiye ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı ve gerekli inceleme işlemlerine başladı.

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