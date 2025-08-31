Malatya’da Kanlı Tartışma Gerçekleşti

OLAYIN BAŞLANGICI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde E.A.’nın çalıştığı iş yerinde, Ö.D. ile E.A. arasında bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma sırasında Ö.D., E.A.’ya çay bardağını fırlatmanın ardından önce havaya ateş açtı, sonrasında ise sol bacağından kendini yaraladı.

YARALI İÇİN SOL DUDAK KONTROLÜ

İhbar üzerine olay yerine acil olarak polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İNCELEME VE GÖZALTILAR

Olay yerinde yapılan detaylı incelemede bir adet boş kovan bulundu. E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.