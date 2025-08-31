Malatya’da Kanlı Tartışma Yaşandı

OLAYIN DETAYLARI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, E.A.’nın çalıştığı iş yerine Ö.D. geldi ve aralarında alacak verecek konusunda bir tartışma başladı. Tartışma esnasında Ö.D., E.A.’ya çay bardağını fırlattı. Ardından, havaya ateş açan Ö.D., sonrasında ise sol bacağından kendine zarar verdi.

YARALI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan Ö.D., sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerde bir adet boş mermi kovanı bulundu. E.A., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.