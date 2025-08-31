Gündem

Malatya’da Tartışma Kanlı Bitti

OLAYIN BAŞLANGICI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde E.A.’nın işlettiği iş yerine gelen Ö.D. ile E.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Ö.D., E.A.’ya çay bardağını fırlattıktan sonra havaya ateş açtı ve sonrasında sol bacağından kendine yaralar açtı.

YARALININ DURUMU

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Olay alanında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bir adet boş kovan bulunduğu tespit edildi. E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

