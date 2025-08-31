Malatya’da Tartışma Kanlı Sonuçlandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, E.A.’nın çalıştığı iş yerinde Ö.D. ile arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma meydana geldi. Bu tartışma esnasında Ö.D., E.A.’ya çay bardağını fırlattı. Ardından havaya ateş açtıktan sonra sol bacağından kendisine zarar verdi.

SAĞLIK DURUMU VE MÜDAHALE

Olay sonrası ihbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı olan E.A., sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı ve tedavi altına alındı.

İNCELEME VE GÖZALTILAR

Olay yerinde yapılan incelemelerde bir tane boş mermi kovanı bulundu. E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.