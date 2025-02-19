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Malatya’da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

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MALATYA’DA OPERASYONLARLA KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı’nın narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda önemli miktarda kaçak malzeme yakalandı. Bu operasyonlarda 5 bin 469 sentetik hap ile birlikte kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİYE AİT MALZEMELERİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, toplamda 6 şüpheliye ait araç, ev ve ek alanlarda detaylı aramalar yaptı. Yapılan incelemelerde 5 bin 469 adet sentetik ecza hapı, 104 bin adet içi doldurulmuş makaron, 85 bin adet içi boş makaron, 250 kilogram tütün, 4 kompresör, 1 tütün sarma makinesi, 3 sigara dolum makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İki operasyonda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki bu zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.

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