Malatya’da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

MALATYA’DA OPERASYONLARLA KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı’nın narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele amacıyla gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda önemli miktarda kaçak malzeme yakalandı. Bu operasyonlarda 5 bin 469 sentetik hap ile birlikte kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİYE AİT MALZEMELERİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, toplamda 6 şüpheliye ait araç, ev ve ek alanlarda detaylı aramalar yaptı. Yapılan incelemelerde 5 bin 469 adet sentetik ecza hapı, 104 bin adet içi doldurulmuş makaron, 85 bin adet içi boş makaron, 250 kilogram tütün, 4 kompresör, 1 tütün sarma makinesi, 3 sigara dolum makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İki operasyonda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki bu zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.