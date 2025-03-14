Malatya-Elazığ Yolunda Feci Kaza: 3 Ölü

KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

Malatya-Elazığ karayolu Hacıyusuflar Mahallesi D-300 mevkiinde bu sabah saat 09.30 sularında bir trafik kazası meydana geldi. Ö.F.E. (28) yönetimindeki 23 FT 426 plakalı tır, Elazığ’dan Malatya yönüne doğru seyrederken, aynı yönü takip eden Murat Menteş (46) sürücülüğündeki 44 EM 449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Murat Menteş ve babası Emin Menteş (69) ile annesi Saadet Menteş (66) ağır yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne taşındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emin Menteş, Saadet Menteş ve Murat Menteş hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.