Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun Yeni Düzenlemesi 2026’da Yürürlüğe Giriyor

Türkiye’de banka sahiplerini ilgilendiren yeni düzenleme, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun tebliği 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek. Günlük yaşamda uygulanacak para transferi süreçleri ve yüksek tutarlı para hareketlerinin nasıl yapılacağına dair detaylar, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten itibaren tüm para işlemleri belirli bir düzen içinde, açıklamalı ve belge beyanlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan kurum, finansal işlemleri daha yakından takip etmeye başlayacak.

NEDEN GEREK DUYULDU?

Son zamanlarda gerçekleştirilen kara para aklama, terör finansmanı ve yasa dışı bahis operasyonları gibi olaylar, MASAK’tan daha sıkı denetim talep edilmesine yol açtı. Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir mücadele sağlamak ve ülke içindeki işlemlerde belirli suçları önlemek amacı güdülüyor. Yeni tedbirler, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün tavsiyeleri doğrultusunda geliştiriliyor.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Bankada hesap sahibi olan herkes, bu düzenlemeden etkilenecek. 1 Ocak 2026 itibarıyla hayata geçirilecek olan bu düzenlemeler, Türkiye ekonomisindeki para trafiğini uluslararası finansal sistemle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Yasal çerçevede hareket eden bireyler ve kurumlar ise olumsuz bir etki yaşamayacak. Ancak yasa dışı işlemlerle uğraşanlar, MASAK’ın takibine girecek.

Yeni düzenlemenin temel hedefleri arasında suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi, terörizmin finansmanıyla mücadele ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde savaşmak yer alıyor.

BANKA HAVALE VE EFT’LERİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Türkiye’nin bankacılık sistemi zamanla gelişmiş ve her işlem internet bankacılığı ile kolayca yapılabilir hale gelmiştir. MASAK’ın yeni düzenlemesi ile birlikte işlemlerde şeffaflık sağlanacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren, havale veya EFT işlemlerinde açıklama kısmına yalnızca “ödeme, para veya borç” gibi ifadeler yazılmayacak. Bankalar, para transferi yapacak müşterilerinin işlemin amacını açıklayacakları başlıkları belirleyecek. Bu başlıklar arasında gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/ölçüt ödeme, hediye/bağış/yardım gibi kategorizasyonlar bulunacak. Ayrıca, belirtilen başlıklara uymayan işlemler için “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi talep edilecek.

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER HEDEFLENİYOR

MASAK, yalnızca açıklama ve başlıklar üzerinden değil, yüksek tutarlı para hareketlerini de denetlemeye alacak. Nakit işlemler de izleme altına alınacak ve belirli bir tutarın üzerindeki nakit akışları sıkı bir şekilde takip edilecek. İşlem tutarı arttıkça beyan yükümlülükleri de artacak.

NAKİT YATIRMA VE ÇEKMEDE UYGULANACAK LİMİT VE KURALLAR

Yüksek tutarlardaki işlemler için istenen belgeler konusunda netlik sağlanmamış olsa da, özellikle 20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde resmi belgelerin talep edilmesi bekleniyor. Örneğin, konut alımı durumunda tapu senedi, araç satışı için noter evrakları ve mal alımında faturalar “dayanak belgeler” arasında yer alabilir. Belgelerin sunulmadığı durumda, bankalar para transferini gerçekleştiremeyecek.

İSTİSNALAR VE MUAFİYETLER VAR

MASAK, paranın normal akışına aykırı olmayan transferler için bazı muafiyetler tanıyor. Aynı bankada hesap sahibi olanların işlemlerinde belge talep edilmeyecek. Kamu işlemlerinde ise belge aranmayacak, ayrıca bankalar arasındaki işlemler ve ATM’den yapılan nakit işlemleri 200 bin lira altındaki miktarlarda muaf tutulacak. Ancak istisnaların kötüye kullanımı tespit edildiğinde, MASAK gerekli önlemleri alabilir. Örneğin, günde 5 kez ya da ayda 30 kez yapılan işlemler için MASAK harekete geçecektir.