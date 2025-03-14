Maliye Bakanlığı Kiralarda Denetim Yapacak

BEYANNAME SUNUMU VE SON TARİHLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl mart ayında veriliyor. 2024 yılı için elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba tarihinde sunulması gerekiyor. Bakan Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Kayıt dışılıkla mücadele çalışmalarını bu yıl da sürdüreceklerini vurgulayan Şimşek, “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz” diye belirtti. Şimşek, vergi denetimlerinin artmasıyla mükelleflerde vergi denetimi algısını yerleştireceklerini de ifade etti.

VERGİ KAYBINI ÖNLEME ÇABALARI

Bakan Şimşek, “İzaha davet” uygulamasını yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını belirtti. “Vergi kaybına yol açtığı değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırıyoruz. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor” dedi. Mükelleflerden, vergiye uyum konusunda yüksek hassasiyet beklediklerini vurgulayan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı yöneticilerini tüm illeri ziyaretle görevlendirdiğini ve beyanların doğru yapılmasının öneminin yanı sıra kayıt dışılıkla mücadele konusundaki kararlılıklarını dile getirdiklerini aktardı.

KONUT YETKİLERİ VE İSTATİSTİKLER

Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yıl rakamı 2 milyonu aşmayı bekliyor. Başkanlık, 2024 yılında kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespitine yönelik olarak yaklaşık 1,5 milyon konutu analize tabi tuttu ve 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirdi. Bu süreçte 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Dijital Vergi Dairesinden alınan “Kira Bildirim Formu” ile kiracılar gönüllülük esasına dayanarak 38 bin form doldurdu. Bu form verilerine göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef tespit edildi ve yasal işlem yapıldı. Böylece 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26’lık bir artış sağlandı.

KİRA BEYANNAMESİ ÜZERİNE İNCELEME SÜRECİ

Geride bıraktığımız beyan dönemi mükellefleri tarafından verilen beyannameler ile bir önceki yıla oranla yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve vergi hesaplaması ise yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Çalışmalarla 55 bine yakın mükellefin geçmiş yıl kira beyannamelerini vermesi sağlandı ve bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmalara devam edecek ve kira gelirini gerçek değerinden beyan etmeyenlere yönelik inceleme sürecini başlatacak. Atılan adımlarla 2023 yılı için 3,7 milyon, 2024 yılı için 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alındı. Bu yıl da 4,4 milyon beyanname sayısını aşmayı hedefliyorlar.

MÜKELLEF HATIRLATMALARI

Başkanlık, 1,5 milyon kişiye SMS göndererek, gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiği bilgisini iletti. Bu kapsamda, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenler, tek işverenden 3 milyon liranın üstünde ücret geliri kazananlar ve 5 yıl içindeki gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı geliri elde edenler ile kar payına dayalı menkul sermaye iradı elde edenlere SMS gönderildi. Başkanlık, hâlâ gelir vergisi mükellefi olan 2,9 milyon mükellefe de beyan dönemini hatırlatmak amacıyla SMS gönderdi.