Maliye Bakanlığı’nın Gözünde Düşük Gelir Bildiren Doktorlar

HEKİMLERE YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayenehanelerde çalışan hekimler üzerinde incelemeler başlatıyor. İlk aşamada, muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden elde ettikleri geliri beyanlarına yansıtmayan 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar liralık gelirini kayıtdışı bıraktığı tespit edildi. Bakanlık, kayıtdışı faaliyet gösteren meslek grupları ve sektörler üzerindeki denetimlerin artarak devam ettiğini aktarıyor. GİB, özel muayenehanelerde çalışan doktorların beyanlarını ve mali uyum düzeylerini yapay zeka destekli analiz programları ile inceliyor.

MUAYENE VE AMELİYAT ÜCRETLERİNDE UYUMSUZLUK

Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretleri, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerin kazançları arasındaki uyumsuzluk dikkat çekiyor. Yapılan incelemelerde, beyan ettikleri gelir ile gerçek hasılatları arasında yüzde 400’lere varan farkların bulunduğu belirlendi. İlk aşamada en riskli bulunan 3 bin 663 mükelleften yaklaşık 13 milyar lira hasılatın kayıtdışı olduğu görüldü.

DİŞ HEKİMLERİ ÜZERİNDEKİ DENETİMLER

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda çalışan bazı doktorların, hastalardan aldıkları muayene ve ameliyat ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı olan veya kendi muayenehanesinde çalışan cerrahların, gerçek kazançlarını gizlediği tespit edildi. Örneğin bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan etmediği, yalnızca 6,5 milyon lira olarak bildirdiği saptandı. Diş hekimlerine yönelik incelemelerde ise, implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavileri kaynaklı gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşılmakta. Bir diş hekiminin elde ettiği 67 milyon liralık hasılatı sadece 3 milyon lira olarak beyan ettiği gözlemlendi.

ESTETİK SEKTÖRÜNDE GELİR DÜZENLEMELERİ

Son dönemde büyüyen estetik sektörlerine yönelik denetimler de yoğunlaştı. İncelemeler, burun estetiği, dolgu, botoks ve liposuction gibi işlemleri gerçekleştiren doktorların gelirlerini eksik beyan ettiğini ortaya koydu. Bazı estetik kliniklerinin yurt dışından hasta kabul ederek dövizle çalışmasının, beyan edilmeyen gelirlerin önemli bir bölümünü oluşturduğu kaydedildi. Bir saç ekimi uzmanının yıllık 7 milyon lira gelir beyan ederken, toplamda 69 milyon lira hasılat elde ettiği tespit edildi. Kayıtdışı kazanç elde eden mükelleflerin, gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edildiği belirtiliyor. İlk aşamada 850 doktorun beyanname vererek vergi matrahlarında düzeltme yaptığı bildirildi.

BİLGİ VERMEK AMAÇLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazanımlarını doğru bir şekilde beyan etmeyen mükelleflerin, gönüllü uyum çalışmaları kapsamındaki iletişimin önemine vurgu yaparak, “Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıtdışı kalmış kazançları vergilemek” dedi. Gönüllü uyum sürecinde uyum göstermeyen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yapıldığını belirten Şimşek, “Kayıtdışılık en büyük adaletsizliktir. Bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecektir” şeklinde açıklamalar yaptı.