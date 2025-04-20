“Maliye Kapısını Çalmadan İzaha Bekliyoruz”

HİZMETLERİN MERCEK ALTINA ALINMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2,9 trilyon liralık ticaret hacmini incelemeye aldı. Bakanlıktan elde edilen bilgilere göre, VDK’nın Risk Analiz Merkezi tarafından 2024 yılına yönelik analiz çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalar doğrultusunda, çok çeşitli vergisel risk unsurları göz önünde bulundurularak 500 bin mükellef taramadan geçirildi. Sonuç olarak, yaklaşık 40 bin mükellef riskli grup içinde değerlendirildi. Riskli olarak belirlenen mükelleflerin yıllık ticaret hacminin yaklaşık 2,9 trilyon lira olduğu tespit edildi. Bu miktarın, ülke ekonomisi bakımından önemli bir değer taşıdığı düşünüldü. Mükelleflerin risk puanları ve gönüllü uyum düzeyleri göz önüne alınarak uygulanacak denetim türleri çeşitlendirilecek.

DENETİM YAKLAŞIMLARI

Riskli mükellefler için “aramalı inceleme” gibi daha detaylı yöntemler devreye alınırken, daha düşük risk taşımayan mükellefler için izaha davet, sınırlı inceleme ya da gönüllü uyum gibi esnek yaklaşımlar uygulanacak. Ayrıca, artık uygulamaya alınan Beyanname Gözetim Programı, riskli fakat gönüllü uyum potansiyeli bulunan mükellefleri hedef alıyor. Bu program sayesinde, beyanname vermeden önce mükelleflerle iletişime geçilerek risk durumları hakkında bilgilendirme sağlanıyor. Bu sayede mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli yapmaları hedefleniyor. Belirlenen mükellef gruplarına özel müfettiş atandı ve gözetim süreci sahada devam ediyor. Bu uygulamayla müfettiş-mükellef etkileşimi artırılarak denetim öncesi bilinçlendirme sağlanıyor.

RİSK ANALİZİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Beyan sonrası yapılan değerlendirmeler ve müfettişler tarafından alınan geri bildirimler ışığında, riskli görülen grup yeniden gözden geçirilecek. Gerekli uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çıkarılacak, böylece denetim kaynaklarının daha etkin kullanılmasına olanak sağlanacak. Bu uygulama, sınırlı denetim kapasitesinin daha doğru hedeflere yönlendirilmesine yardımcı olacak ve hem vergiye gönüllü uyumu artıracak hem de vergi denetimlerinde etkinliği güçlendirecek.

VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMUN ARTIRILMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarının hem sahada hem de masada yeni yöntem ve tekniklerle kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Şimşek, “Amacımız, ileri analiz teknikleri, saha denetimleri ve izaha davet mekanizmasıyla vergiye gönüllü uyumu artırmak. Tüm mükelleflerimizi, Maliye kapılarını çalmadan bu vergide gönüllü uyum sürecine dahil olmaya davet ediyorum. Riskli görülen ve ileride yüksek cezai müeyyidelerle karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizi, izaha bekliyoruz.” ifadesini kullandı.