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Spor

Malmö, Hammarby ile Beraberlik Aldı

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ŞAMPİYON MALMÖ, MÜSABAKADA GERİ DÖNDÜ

Liginde daha önce şampiyonluğunu ilan eden Malmö, 29. haftada en yakın rakibi Hammarby’nin sahasına konuk oldu. İlk yarıda Jusef Erabi ve Nahir Besara’nın golleri ile 2-0 geride kalan Malmö, Nils Zatterström ve Hugo Bolin’in iki dakika arayla attığı gollerle beraberliği sağladı. Malmö, İsveç Ligi’nde bitime 1 hafta kala Hammarby’nin 8 puan önünde liderlik pozisyonunu sürdürüyor.

EUROPEAN CHALLENGE: BEŞİKTAŞ’LA MAÇ GÜNÜ HAZIRLIĞI

Malmö, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da Beşiktaş ile mücadele edecek. Takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

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