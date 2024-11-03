Malmö, Hammarby ile Beraberlik Aldı

ŞAMPİYON MALMÖ, MÜSABAKADA GERİ DÖNDÜ

Liginde daha önce şampiyonluğunu ilan eden Malmö, 29. haftada en yakın rakibi Hammarby’nin sahasına konuk oldu. İlk yarıda Jusef Erabi ve Nahir Besara’nın golleri ile 2-0 geride kalan Malmö, Nils Zatterström ve Hugo Bolin’in iki dakika arayla attığı gollerle beraberliği sağladı. Malmö, İsveç Ligi’nde bitime 1 hafta kala Hammarby’nin 8 puan önünde liderlik pozisyonunu sürdürüyor.

EUROPEAN CHALLENGE: BEŞİKTAŞ’LA MAÇ GÜNÜ HAZIRLIĞI

Malmö, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da Beşiktaş ile mücadele edecek. Takım, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.