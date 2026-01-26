Malta’da Göçmen Teknesi Faciasında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

Malta basınında yayımlanan haberlere göre, göçmenleri taşıyan bir tekne, 22 Ocak tarihinde Tunus’tan kalkış yaptı. Yolculuğun ertesi günü, Libya ile Malta arasında yer alan deniz alanında, bilinmeyen bir nedenle tekne battı.

KAZAZEDEN KORKUNÇ İFADE

Haberlerde, kurtarılan tek kazazedenin ifadelerine yer veriliyor. Bu kişi, teknede bulunan yaklaşık 50 kişinin, tekneden sonra yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

MALTA ORDUSU, KURTARMA BİLGİSİNİ DOĞRULADI

Malta Silahlı Kuvvetleri, kazazedenin ticari bir yük gemisi tarafından kurtarıldığını ve tedavi için Malta’ya götürüldüğünü doğruladı. Olayla ilgili daha fazla detayın netleşmesi amacıyla incelemelerin devam ettiği ifade edildi.