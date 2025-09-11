Maltepe’de Atış Poligonunda Korkunç Ölüm

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, saat 12.30 sularında Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde yer alan bir atış poligonunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, atış yapmak amacıyla poligona gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, bilinmeyen bir sebepten dolayı tabancayla kafasına ateş etti. Poligon çalışanlarının yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ACI HABERİ ALAN AİLE POLİGONA GELDİ

Acı olayın ardından Çalışkan’ın ailesi de poligona geldi. Aile, yaşanan durum karşısında derin bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Genç adamın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, Çalışkan’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze nakil aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.