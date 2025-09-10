Maltepe’de Atış Poligonunda Korkunç Ölüm

Olay, saat 12.30 sularında Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde bulunan bir atış poligonunda gelişti. İddiaya göre, poligona atış yapmak amacıyla gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir sebeple tabancayı kafasına doğrultarak ateş etti. Poligon çalışanlarının yaptığı ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ACILI AİLE OLAY YERİNDE

Kötü haberi alan Çalışkan’ın ailesi, poligona gelerek durumuyla ilgili bilgi aldı. Aile, büyük bir acı ve üzüntü içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Genç adamın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, Çalışkan’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.