Maltepe Mitingi: Mansur Yavaş’tan Önemli Mesajlar

İMAMOĞLU’NUN DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, CHP’nin Maltepe’de düzenlediği mitingde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sahneye çıktı. “Cumhuriyetin başkentinden selam” diyerek konuşmasına başlayan Yavaş, adalet, hukuk ve gençlerin önemi üzerinde durdu. Yavaş, “Bu bir kişinin değil, halkın davasıdır” ifadesiyle dikkat çekti ve İmamoğlu’nun durumunu, ülkedeki genel sorunlarla bir bütün olarak ele aldı.

ADALETİN TEHLİKEDE OLDUĞU VURGUSU

Mansur Yavaş, hukukun durumuna ilişkin eleştirilerini dile getirerek, “Vicdanlar sızlıyor. Hukukun gözü artık bağlı değil, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Adalet terazisi bozulmuş.” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun tutuklanmasını “bir umudun cezalandırılması” olarak değerlendiren Yavaş, “Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan bir isim susturulmak isteniyor. Neden? Çünkü halkın iradesi bazılarının gücünü aştı” diyerek bu durumun tüm topluma yönelik bir tehdit oluşturduğunu savundu.

GENÇLERİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Konuşmasında gençlere geniş yer veren Yavaş, “Ekrem Başkan’a yapılanın ardından ilk sokağa çıkan gençler oldu. Bayrak ve Atatürk etrafında birleştiler. Anayasal taleplerini medenice dile getiriyorlar” diyerek gençlerin adalet arayışını övdü. Yavaş, “Bu gençlerin kılına zarar gelmemeli. Devlet, onların güvenliğini sağlamalı” ifadesini kullanarak gençlerin susturulmaya çalışıldığını ancak bunun başarısız olacağını belirtti: “Onlar korkuyu değil, cesareti Atatürk’ten öğrendi.”

HUKUKSUZLUĞUN EKONOMİK SORUNLARI

Mansur Yavaş, hukukun çöküşünün ekonomik sonuçlarına da dikkat çekti. Yavaş, “Hukuk yerle bir olursa yatırımcı kaçar, genç kaçar, umut kaçar. Ekonominin temeli güvendir. Milletin sırtına yüklenen her hukuksuzluk, cüzdanına zam olarak döner” dedi. Adalet eksikliğinin ekmeği küçülttüğünü belirten Yavaş, “Bu düzen mutlaka değişecek” ifadeleriyle umut verdi.

BİRLİK VE MÜCADELE MESAJI

Mansur Yavaş, bildirisine birlik ve mücadele mesajıyla son verdi: “Biz bu toprağın hamuruyuz, ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma tehdittir ve halkın gücü bu tehdide kalkandır.” Yavaş, İmamoğlu ve diğer tutuklu seçilmişler için özgürlük talebinde bulunarak, “Silivri kapatılsın. Cezaevleriyle değil, onları kapatmakla övünmeliyiz” dedi ve “Her şey çok güzel olacak” sözüyle konuşmasını tamamladı.

MALTEPE MİTİNGİNİN ETKİSİ

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun durumuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bir etkinlik olarak yoğun katılımla gerçekleşti. Mansur Yavaş’ın konuşması, adalet ve demokrasi taleplerini ön plana çıkarırken, gençlere ve halka yönelik mesajları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Miting, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.