Maltepe Mitingi’nde Ekrem İmamoğlu’ndan Mesajlar

CHP ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı’nda büyük bir etkinlik gerçekleştirildi. Mitinge katılan yüz binlerce yurttaş, İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesajın yapay zeka teknolojisiyle seslendirildiği videoyu dikkatle dinledi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in kürsüde yaptığı konuşma sırasında katılımcılar, İmamoğlu’nun mesajını merakla izledi. İşte, İmamoğlu’nun mesajındaki öne çıkan noktalar…

TEŞEKKÜR VE MÜCADELE VURGUSU

Ekrem İmamoğlu, mesajına destekçilerine teşekkür ederek başladı: “Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah’a olan inancım ve dualarımla, milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.” Türkiye’nin muhalefet partileri ve sivil temsilcileriyle birlikte tarihi bir dönem yaşanacağını dile getiren İmamoğlu, “Gücümüzü milletten alarak, mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

KARANLIĞI YIRTMA İRADESİ

İmamoğlu, “Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna tertipler kurulabileceğini biliyorum, ama korkum yok. Çünkü arkamda sizler varsınız. Millet, zulmün karşısında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ve kadınlar ayaktadır. Millet, bu karanlığı yırtıp atma iradesinde, vicdanda ve adalette birleşmiştir.” diyerek halkın birliğinin önemini vurguladı. Milletin, devletin sahibi olduğunu belirten İmamoğlu, bu birleşimin tuzakları aşacağını savundu.

MÜCADELEYE HAZIRIM

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine de değinen İmamoğlu, “Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye talibim. Milletin verdiği görevi her şartta canım pahasına yerine getireceğim. Adalet, huzur, zenginlik ve demokratik bir düzen için korkmadan, yorulmadan yarışacağım.” dedi. “Hak yemem, hakkımı da yedirmem” sözünü yineleyen İmamoğlu, cezaevinde olmasına rağmen geri adım atmayacağını belirtti.

BÜYÜK MİLLET VURGUSU

Mesajını güçlü bir finalle tamamlayan İmamoğlu, “Kendimi Allah’a ve millete emanet ediyorum. Hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür, bütün iktidarlardan büyüktür.” ifadelerini kullandı. Katılımcılara sevgi ve bayram dileklerini ileten İmamoğlu, “Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.” diyerek sözlerine son verdi.

MITINGİN ATMOSFERİ

Etkinlik, coşkulu bir atmosferle gözlemlendi. Katılımcılar, İmamoğlu’nun mesajına ve CHP’nin duruşuna desteğini gösterdi.