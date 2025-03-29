Maltepe Mitingi’nde İmamoğlu’ndan Mücadele Mesajı

MİTİNGDE YER ALAN MESAJLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ve görevden alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı’nda büyük bir etkinlik düzenlendi. Yüz binlerce yurttaşın katıldığı bu mitingde, İmamoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesaj, yapay zeka teknolojisi ile seslendirilerek katılımcılara video formatında sunuldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in kürsüdeki konuşması sırasında aktardığı mektup büyük bir ilgiyle izlendi. İşte İmamoğlu’nun mesajından öne çıkan başlıklar…

DESTEK VE MÜCADELE VURGUSU

Ekrem İmamoğlu, mesajına destekçilerine teşekkür ederek başladı: “Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah’a olan inancım ve dualarımla, milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.” Türkiye’nin muhalefet partileri ve sivil temsilcileriyle birlikte tarihi bir dönem yaşanacağına dair inancını dile getiren İmamoğlu, “Gücümüzü milletten alarak, mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ BİR MİLLETİN GÜCÜ

İmamoğlu şu şekilde devam etti: “Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna tertipler kurulabileceğini biliyorum, ama korkum yok. Çünkü arkamda sizler varsınız. Millet, zulmün karşısında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ve kadınlar ayaktadır. Millet, bu karanlığı yırtıp atma iradesinde, vicdanda ve adalette birleşmiştir.” Mesajında ayrıca milletin devletin sahibi olduğunu vurguladı ve birliğin tuzakları aşacağını savundu.

KAMU GÖREVİNE ADANMIŞLIK

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine de değinen İmamoğlu, “Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye talibim. Milletin verdiği görevi her şartta canım pahasına yerine getireceğim. Adalet, huzur, zenginlik ve demokratik bir düzen için korkmadan, yorulmadan yarışacağım” dedi. Ayrıca, “Hak yemem, hakkımı da yedirmem” sözünü yineleyerek, cezaevinde olmasına rağmen geri adım atmayacağını belirtti.

BÜYÜK MİLLET, BÜYÜK İRADENİN TEMSİLCİSİ

Mesajını güçlü bir finalle tamamlayan İmamoğlu, “Kendimi Allah’a ve millete emanet ediyorum. Hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet büyüktür, bütün iktidarlardan büyüktür” dedi. Katılımcılara sevgi ve bayram dileklerini ileten İmamoğlu, “Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

MİTİNGİN HEYECANI VE HAVASI

Mitingin atmosferi oldukça coşkulu ve duygusal bir ortamda gerçekleşti. Katılımcıların İmamoğlu’nun mesajına duyduğu ilgi ve destek, etkinliğin enerjisini artırdı. Çeşitli sloganlar ve müzik eşliğinde yaşanan bu olay, birçok kişi için tarihi bir anı temsil etti.