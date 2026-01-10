Malwarebytes: Instagram’da 17,5 Milyon Kullanıcı Verisi Sızdırıldı

GüVENLİK FİRMASI MALWAREBYTES’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Güvenlik şirketi olan Malwarebytes, Instagram’da milyonlarca kullanıcının etkilendiği geniş kapsamlı bir veri ihlalinin tespit edildiğini bildirdi. Şirketin verdiği bilgilere göre, yaklaşık 17,5 milyon hesaba ait veriler sızdırıldı ve bu bilgiler hacker forumlarında serbestçe dolaşmaya başladı. Instagram’ın ana şirketi Meta ise, şu ana dek bu sızıntıyı resmi olarak doğrulamadı.

AÇIĞA ÇIKAN BİLGİLERİN İÇERİĞİ

Sızdırılan bilgiler arasında, kullanıcıların telefon numaraları gibi çeşitli iletişim detayları bulunuyor. Malwarebytes’in kullanıcılarına gönderdiği uyarı mesajında, bu veri ihlalinin şirketin karanlık web izleme faaliyetleri sırasında ortaya çıktığı vurgulandı. İncelemelere göre sızıntı, kullanıcı adları, ad-soyad bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, kısmi fiziksel adresler ve diğer iletişim verilerini kapsıyor.

KULLANICILARA ÖNEMLİ UYARILAR

Dünyada 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan Instagram, internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 37’sine hitap ediyor. Malwarebytes, ele geçirilen bilgilerin özellikle Instagram’ın şifre sıfırlama sistemini kötüye kullanma amacıyla kullanılabileceği konusunda kullanıcıları uyardı. Şirketin değerlendirmesine göre, çalınan verilerin, 2024 yılında yaşanması muhtemel bir Instagram API açığından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. İletişim bilgileri sızdırılan kullanıcılar, şifrelerini yenilemeleri veya hesap doğrulaması yapmaları talep eden, ilk bakışta gerçek gibi görünen e-posta ve mesajlar alabilir.

BÜYÜK VERİ PAYLAŞIMI ORTAY ÇIKTI

Malwarebytes, bazı kullanıcıların Instagram’dan şifre sıfırlama bildirimleri aldığını; bu bildirimlerin, normal olabileceği gibi devam eden kötüye kullanım faaliyetlerinin bir parçası da olabileceğini belirtti. Ayrıca, “Solonik” takma adıyla bilinen bir grup, 7 Ocak 2026’da BreachForums üzerinden 17 milyondan fazla kaydı içeren bir veri setini ücretsiz şekilde paylaştı. Bu paylaşımda, instagram.com’u hedef alan ve dünya genelindeki kullanıcıları etkilediği iddia edilen ham veriler yer aldı. Örnek kayıtların; kullanıcı adları, e-posta adresleri, uluslararası telefon numaraları ve kullanıcı kimliklerini içermesi, Malwarebytes’in tespitleriyle örtüştüğü kaydedildi. Meta tarafından ise bu veri ihlaliyle ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.